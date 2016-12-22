Эрдоган рассказал о подготовке Турции к расчетам с Россией в нацвалюте

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте в торговле с Россией, Китаем, Ираном и Украиной. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган, передает агентство Anadolu.



По его словам, именно с этими странами у Турции самый большой торговый оборот. Эрдоган заметил, что такую же систему он хотел использовать со странами Европейского союза, то есть перейти на расчеты в евро, чтобы не использовать в торговле доллар.



Турция «никогда не примет порядок, когда объявляется война всему миру», через угрозы и санкции, сказал турецкий лидер. Не называя страны, Эрдоган заявил, что те, кто стоят против Турции, заплатят за это. Турецкий лидер также вспомнил США, которые «угрожают» его стране. «Вы не сможете заставить турецкий народ встать на колени, используя язык угроз. Мы хорошо разбираемся в правосудии и праве», — сказал турецкий лидер.

США ввели санкции против турецких министров юстиции и внутренних дел 1 августа. Причиной такого решения Вашингтона стало задержание в Турции американских граждан, которые работают в дипломатический миссии США в Анкаре. Среди них — пастор Эндрю Брансон, который под арестом с октября 2016 года и которого турецкая сторона обвиняет в поддержке движения проповедника Фетхуллаха Гюлена. В Анкаре полагают, что Гюлен был организатором попытки государственного переворота в 2016 году. Эрдоган заявил, что Анкара ответит США зеркальными мерами.