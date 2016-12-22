Полиция заявила об отсутствии связи взрыва в Солсбери с «делом Скрипалей»
Общество, 17:29
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Полиция заявила об отсутствии связи взрыва в Солсбери с «делом Скрипалей»
Взрыв на военном заводе около британского города Солсбери не связан с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Срипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщили в местной полиции, передает Sky News.
Как отмечается в сообщении, британские правоохранительные органы пытаются определить причину инцидента. В полиции отметили, что для жителей района опасности нет.
О взрыве на заводе, который производит военное оборудование, сообщалось в субботу, 11 августа. В результате погиб один человек, еще один был госпитализирован. Врачи оценивают его состоянии как критическое. Sky News отмечает, что завод, на котором произошел взрыв, находится в 8 км от лаборатории Портон-Даун, в которой проводится расследование отравлений Скрипалей в Солбсери и двух человек в Эймсбири веществом «Новичок».
В Великобритании полагают, что за отравлениями стоят российские власти. Свою причастность в Москве отвергают. В среду, 8 августа, Госдепартамент США заявил, что Вашингтон планирует ввести санкции против России. В ведомстве отметили, что, ориентировочно, они будут введены 22 августа в соответствии с законом от 1991 года, который разрешает вводить ограничения против тех стран, которые применяют биологическое и химическое оружие. По мнению США, именно Россия применила «Новичок» против Юлии и Сергея Скрипаль.
В пятницу, 10 августа, российский президент Владимир Путин заявил, что ввод новых санкций из-за отравления Скрипалей «полностью нелегитимен» с точки зрения международного права. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в Москве начали подготовку ответных санкций. Она отметила, что российская сторона вынуждена пойти на этот шаг, вместо того чтобы заниматься улучшением отношений с США и чтобы вытащить их из «тупика».