На военном заводе в Солсбери произошел взрыв

На заводе военного оборудования в вблизи британского города Солсбери прогремел взрыв, в результате которого погиб один человек. Еще один пострадавших госпитализирован в критическом состоянии

Фото: Henry Nicholls / Reuters

На военном заводе вблизи ставшего знаменитым британского города Солсбери произошел взрыв, сообщает The Independent. Причина взрыва, в результате которого погиб один человек, а еще один получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии, пока неизвестны.

Пожар, который последовал за взрывом, тушили шесть пожарных расчетов. Предприятия находится всего в трех милях от британской химлаборатории «Портон-Даун».

Сообщение об инциденте поступили около 17:00 в пятницу, 10 августа.

Город Солсбери стал всемирноизвестным после того, как в марте в нем произошло отравление Сергея и Юлии Скрипаль. Официальный Лондон заявил, что при отравлении использовалось нервно-паралитическое вещество «Новичок», которое разрабатывалось в России.

В конце июня в городе Эймсбери была также отравлена британская пара Чарли Роули и Дон Стерджес. При этом мужчина выжил, а женщина скончалась. Скотленд-Ярд уверяет, что они тоже отравились «Новичком».

8 августа представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ориентировочно 22 августа США введут новые санкции в отношении России. Санкции будут вводиться в соответствии с законом 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения (Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act). США пришли к выводу, что правительство России использовало запрещенное оружие — нервно-паралитическое вещество «Новичок» против Сергея и Юлии Скрипаль.

Россия свою причастность к обоим инцидентам отрицает. В Кремле назвали «неприемлемым», когда США увязывают новые санкции против России с делом об отравлении Скрипалей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва «самым решительным образом» отвергает обвинения в возможной причастности российской стороны к «делу Скрипалей». Он отметил, что на данный момент говорить о контрсанкциях со стороны России было бы неверно.