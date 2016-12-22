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МИД Венесуэлы осудил ЕС за отказ признать покушение на Мадуро
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МИД Венесуэлы осудил ЕС за отказ признать покушение на Мадуро
Политика, 08:54
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МИД Венесуэлы осудил ЕС за отказ признать покушение на Мадуро

Венесуэла отвергли заявления представителя делегации Евросоюза, который не назвал покушением на жизнь президента страны Николаса Мадуро атаку с помощью дронов, начиненных взрывчаткой, говорится в заявлении, которое глава МИД страны Хорхе Арреаса опубликовал на своей странице в Twitter.

«ЕС остается в ловушке своей иррациональной и колониальной политики, игнорируя теракт», — считают в МИД. Там также назвали покушение на Мадуро терактом и подчеркнули, что целью злоумышленников был не только президент страны, но и другие представители властей Венесуэлы. В МИД добавили, что не понимают, почему в заявлении ЕС произошедшее не называют покушением.

Видео: twitter.com / miguelhotero

9 августа делегация Евросоюза в Венесуэле опубликовала заявление в связи с «последними событиями» в стране. В ЕС призвали Каракас провести открытое расследование инцидент, отметив, что факты необходимо установить, соблюдая при этом законы и права человека.

Покушение на Мадуро произошло во время военного парада 4 августа. Президента атаковали при помощи дронов, которые несли взрывчатку. Сам Мадуро не пострадал во время покушения, семь военнослужащих получили ранения.

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Президент Венесуэлы заявил, что ответственность за атаку лежит на президенте Колумбии Хуане Мануэле Сантосе, в Боготе эти обвинения отвергли. 10 августа в венесуэльском МВД рассказали о 25 подозреваемых в деле о покушении на президента.

Теги: Венесуэла , Евросоюз , покушение
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