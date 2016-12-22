МИД Венесуэлы осудил ЕС за отказ признать покушение на Мадуро

Венесуэла отвергли заявления представителя делегации Евросоюза, который не назвал покушением на жизнь президента страны Николаса Мадуро атаку с помощью дронов, начиненных взрывчаткой, говорится в заявлении, которое глава МИД страны Хорхе Арреаса опубликовал на своей странице в Twitter.

«ЕС остается в ловушке своей иррациональной и колониальной политики, игнорируя теракт», — считают в МИД. Там также назвали покушение на Мадуро терактом и подчеркнули, что целью злоумышленников был не только президент страны, но и другие представители властей Венесуэлы. В МИД добавили, что не понимают, почему в заявлении ЕС произошедшее не называют покушением.

Видео: twitter.com / miguelhotero

9 августа делегация Евросоюза в Венесуэле опубликовала заявление в связи с «последними событиями» в стране. В ЕС призвали Каракас провести открытое расследование инцидент, отметив, что факты необходимо установить, соблюдая при этом законы и права человека.

Покушение на Мадуро произошло во время военного парада 4 августа. Президента атаковали при помощи дронов, которые несли взрывчатку. Сам Мадуро не пострадал во время покушения, семь военнослужащих получили ранения.

Президент Венесуэлы заявил, что ответственность за атаку лежит на президенте Колумбии Хуане Мануэле Сантосе, в Боготе эти обвинения отвергли. 10 августа в венесуэльском МВД рассказали о 25 подозреваемых в деле о покушении на президента.