В МВД Венесуэлы назвали число подозреваемых в покушении на Мадуро

МВД Венесуэлы подозревает в покушении на президента страны Николаса Мадуро 25 человек. Об этом сообщил венесуэльский министр Внутренних дел Нестор Ревероль, сообщается на сайте ведомства.



По его словам, в четверг, 9 августа, по подозрению в покушении на лидера страны были арестованы 10 человек. Ранее сообщалось о шести подозреваемых, которых арестовали в день попытки убийства Мадуро. Ревероль сказал, что был заключен под стражу Арранис Габриэль Валера Руис, который управлял одним из беспилотников, а также некий Хуан Карлос Монастериос. Последний координировал действия участников покушения в венесуэльской столице Каракас.

Ревероль рассказал, что арестованы также Янин Пернию Коронель, который был у них водителем, и о Брайане де Хесусе Оропеза Руисе, управлявший вторым беспилотником. Оба они были задержаны венесуэльскими правоохранительными органами, когда пытались сбежать в Колумбию. Кроме того, в числе арестованных владелец магазин Хосе Элой Ривас Диас, который, как полагают в МВД Колумбии, передавал участникам нападения на Мадуро средства, электронные чипы и технику, а также помогал им найти жилье, снабжал продовольствием и передал беспилотники. Министр внутренних дел Венесуэлы отметил, что все участники покушения обучались на ферме в колумбийским муниципалитете Чинакоте.

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что Каракас «по соответствующим каналам» направил запрос в Колумбию на выдачу подозреваемых в покушении на Мадуро, передает El Universal. Об этом он заявил после встречи с представителем посольства Колумбии в стране Аугусто Бланко. Также в ней принял участие генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб, который предоставил доказательства запрашиваемых для экстрадиции людей в покушении на Маудро.

В МВД отметили, что Бланко рассказали о фазенде в Колумбии, где обучались участники нападения, и предоставил список лиц. Кроме того, Каракас попросил выдать лидера республиканской оппозиции Хулио Борхеса, которого в Венесуэле считают причастным к нападению на венесуэльского лидера. Кроме того, венесуэльская сторона потребовала от Колумбии предоставить точное местонахождение фермы, где обучались подозреваемые. Министр иностранных дел Венесуэлы отметил, что Бланко получил всю информацию, связанную с покушением на Мадуро, и «обязался сотрудничать» с венесуэльским властями.



Неудачная попытка покушения на Николаса Мадуро произошла в Каракасе 4 августа. Президент была атакован беспилотниками, которые были начинены взрывчаткой. В результате получили ранения семь военнослужащих. Сам Мадуро не пострадал.



Венесуэльский лидер обвинил в нападении президент Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. В самой Боготе все обвинения отрицают. Кроме того, Мадуро сказал, что нападавшим пообещали $50 млн и пребывание в США организаторы и участники беспорядков в Венесуэле, которые проходили в 2017 году. По его мнениями, главным заказчиком нападения является оппозиционный лидер Хулио Борхес, который находится в Колумбии.



В среду, 78 августа, бывший глава муниципальной полиции Венесуэлы и оппозиционер Сальваторе Луккезе заявил, что он оказывал помощь венесуэльским антиправительственным активистам из движения «Сопротивления» организовать нападение на Мадуро. Он также отметил, что дроны были только частью серии атак на венесуэльского лидера.