Следователи нашли у семьи Шестуна «парк дорогостоящих автомобилей»

Следственный комитет нашел несоответствие имущества главы Серпуховского района Александра Шестуна его доходам​, сообщается на сайте СКР.

Следователи отметили, что с 2002 по 2017 год Шестун и его супруга Юлия задекларировали доход на сумму не более 11,4 млн руб. Однако, в 2014 году глава Серпуховского района вместе с матерью купил дом и земельный участок в поселке Большевик, стоимость этой недвижимости оценивается более чем в 36 млн руб.

Кроме того, по данным следствия, Шестун и его родственники владеют «парком дорогостоящих автомобилей иностранного производства». В СКР не уточнили, о каких именно автомобилях идет речь, и сколько они стоят. Следователи считают, что стоимость имущества Шестуна и его близких не соответствует доходам, которые он получает, работая главой Серпуховского района.

«В целях последующего обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемого», — добавили в СКР.

Супруга Шестуна заявила РБК, что в 2014 году они с мужем купили половину дома на средства, полученные от продажи предыдущего жилища. Вторую половину при этом оплатила мать чиновника, которая занимается предпринимательской деятельностью.

«Весь наш так называемый «парк дорогих машин» состоит из двух автомобилей. Муж покупал Mercedes б/y, ему более десяти лет. У меня же автомобиль Volvo среднего класса, которому около пяти лет», — сказала Юлия.

По ее словам, их близкие родственники занимаются бизнесом и не имеют отношения к семейному бюджету. «Но и у них также нет никакого супердорогого автопарка машин», — подчеркнула Шестун.

Дело в отношении Александра Шестуна возбудили в июне, тогда же он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. По версии следствия, глава Серпуховского района превысил свои полномочия и передал ООО «Центр» четыре земельных участка, чем нанес бюджету муниципального образования ущерб на сумму свыше 62 млн руб.

Шестун планировал выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие в сентябре выборы главы Серпуховского района, но не смог оформить необходимые документы во время пребывания в СИЗО. После того как ему отказали в участии в выборах, за пост главы района решила побороться его супруга.

9 августа Серпуховской городской суд отстранил ее от участия в выборах из-за проблем с подписными листами. Юлия Шестун сочла эту проверку незаконной, отметив, что срок проверки листов должен был завершиться за двое суток до регистрации кандидатов или 25 июля в ее случае. Однако, избирком начал проверку 30 июля и прислал результат, не указав, кто ею занимался.