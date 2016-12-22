Суд снял с выборов главы Серпуховского района​ Юлию Шестун

Серпуховский городской суд снял с выборов главы района Юлию Шестун из-за замечаний к ее подписным листам. Об этом она сообщила РБК.

По словам Шестун, запрос на повторную проверку подписей подала председатель Московской областной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина после того, как суд нашел ряд неточностей после первой проверки по иску одного из ее конкурентов. «Коммерсантъ» уточняет, что иск против Шестун подал кандидат от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Николай Тебин.

«Результат проверки пришел без подписей, без печатей, без имен исполнителя, осуществившего проверку. [Пришел] просто списком, но этот документ решили приобщить к делу в качестве доказательства недействительности подписей за Шестун», — рассказала она.

Защита Шестун назвала проверку незаконной, поскольку по закону все проверки подписных листов должны заканчиваться за двое суток до регистрации, в данном случае — 25 июля. Тем не менее, избирательная комиссия начала повторную проверку 30 июля.

Она добавила, что «сама ТИК направляла запрос в УФМС 26 июля, что нарушает все сроки проверки, установленные законом о выборах».

Юлия Шестун выдвинула свою кандидатуру после того, как ее мужу, действующему главе района Александу Шестуну отказали в участии в выборах. В настоящий момент он пребывает в СИЗО и обвиняется в превышении должностных полномочий.