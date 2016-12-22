Супруга главы Серпуховского района стала кандидатом вместо него

Юлия Шестун получила удостоверение кандидата на должность главы Серпуховского района в Территориальной избирательной комиссии (ТИК). Об этом сама Шестун рассказала РБК.

«Теперь я могу начать предвыборную кампанию. Цели моего выдвижения простые: продолжить политику моего мужа, направленную на сохранение Серпуховского района как самостоятельного муниципалитета, то есть за сохранение льгот для жителей села, сохранение малокомплектных школ, продолжение полноценного финансирования культуры и спорта, борьба за закрытие полигона ТБО «Лесная», — заявила она РБК. В подмосковном избиркоме ТАСС подтвердили, что Юлия Шестун стала кандидатом на пост главы района.

Арестованному мужу Шестун не удалось оформить в СИЗО доверенность, чтобы открыть необходимый для регистрации счет избирательной кампании. Тем не менее весь пакет документов от его имени в избирком был передан адвокатом Шестуна, который открыл счет для избирательной кампании на свое имя.

Если ТИК все же откажет в регистрации Шестуна, его сторонники будут обжаловать это решение в суде, рассказала РБК Юлия Шестун. Если зарегистрировать Александра Шестуна на выборах не получится и таким способом, то его команда поддержит жену арестованного политика.

Ранее на необходимости допустить Шестуна до выборов настаивала глава ЦИК Элла Памфилова.