Защита Шестуна заявила о проблеме с выборами из-за перевода в «Лефортово»

Начальник СИЗО-5 «Водник» Денис Папуша в среду, 18 июля, сообщил адвокату главы Серпуховского района Александра Шестуна, что его подзащитного переводят в СИЗО «Лефортово», об этом РБК рассказала пресс-секретарь главы района Влада Русина.
«Адвокат Павел Беспалов вместе с нотариусом приехали сегодня утром в следственный изолятор, чтобы Шестун мог оформить необходимые документы (доверенность на право открытия банковского счета и на право представлять финансовые интересы) для регистрации на выборы главы Серпуховского района, которые пройдут в сентябре», — говорит Русина. «Оформление доверенности позволило бы Шестуну участвовать в выборах главы района», — добавила она.
По ее словам, начальник СИЗО не пустил адвоката и нотариуса в изолятор, так как Шестуна переводят в следственный изолятор «Лефортово». Адвокат Павел Беспалов считает, что перевод может длиться неделю. Пресс-секретарь главы района сообщила, что все документы надо сдать до 25 июля. «Так как для сбора пакета документов потребуется время, то доверенность нужно получить еще раньше», — сообщила Русина, добавив: «Теперь мы можем не успеть вовремя подать документы».
Глава Серпуховского района был задержан в середине июня. Басманный суд Москвы арестовал его до 13 августа 2018 года, отказавшись выпустить его под залог 2,5 млн руб. Дело касается передачи четырех земельных участков общей площадью в 10,3 га компании ООО «Центр» в 2008 году. По версии следствия, Серпуховскому району таким образом был нанесен ущерб в 62 млн руб. Незадолго до ареста Шестун записал обращение к президенту Владимиру Путину, где жаловался на угрозы от генерала ФСБ Ивана Ткачева и руководителя управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина.
Шестун ранее жаловался правозащитникам, что администрация СИЗО не дает ему подать документы на выборы главы района, которые назначены на 9 сентября. После этого глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ФСИН обязана выдать Шестуну необходимые документы.