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Путин и Макрон обсудили ситуацию с голодающим Сенцовым
Политика, 17:28
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Путин и Макрон обсудили ситуацию с голодающим Сенцовым

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил озабоченность состоянием здоровья осужденного в России режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Там рассказали, что Макрон попросил Путина найти «гуманитарное решение» для ситуации с Сенцовым, на что президент России пообещал в ближайшее время рассказать о состоянии здоровья режиссера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры стран говорили о Сенцове, но не раскрыл подробности их беседы, сообщает «Интерфакс».

Украинский омбудсмен обнародовала фотографии голодающего Олега Сенцова
Политика

14 мая осужденный за терроризм Сенцов объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, находящихся в России. В июле его мать попросила Путина помиловать сына, Песков подтвердил, что в Кремле получили ее письмо.

В августе сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что его состояние сильно ухудшилось с начала голодовки. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и что это не про освобождение», — заявила Каплан.

Сестра Сенцова сообщила о «катастрофическом» состоянии здоровья режиссера
Общество

По ее словам, Европейский суд по правам человека заявил о необходимости перевести Сенцова из тюрьмы в гражданскую больницу, но режиссер отказался, поскольку боится, что не переживет этапирования. Накануне, 9 августа, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова опубликовала фотографии Сенцова в колонии.

Теги: Олег Сенцов , Эмманюэль Макрон , Владимир Путин
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