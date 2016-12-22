Путин и Макрон обсудили ситуацию с голодающим Сенцовым

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным выразил озабоченность состоянием здоровья осужденного в России режиссера Олега Сенцова, который держит голодовку с 14 мая, сообщает Le Figaro со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Там рассказали, что Макрон попросил Путина найти «гуманитарное решение» для ситуации с Сенцовым, на что президент России пообещал в ближайшее время рассказать о состоянии здоровья режиссера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что лидеры стран говорили о Сенцове, но не раскрыл подробности их беседы, сообщает «Интерфакс».

14 мая осужденный за терроризм Сенцов объявил бессрочную голодовку и потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, находящихся в России. В июле его мать попросила Путина помиловать сына, Песков подтвердил, что в Кремле получили ее письмо.

В августе сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что его состояние сильно ухудшилось с начала голодовки. «Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и что это не про освобождение», — заявила Каплан.

По ее словам, Европейский суд по правам человека заявил о необходимости перевести Сенцова из тюрьмы в гражданскую больницу, но режиссер отказался, поскольку боится, что не переживет этапирования. Накануне, 9 августа, украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова опубликовала фотографии Сенцова в колонии.