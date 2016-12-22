Впервые с апреля индекс РТС опустился ниже 1070 пунктов
Новые санкции США, 17:16
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Впервые с апреля индекс РТС опустился ниже 1070 пунктов
Индекс РТС впервые с 11 апреля 2018 года опустился ниже 1070 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 16:43 минимальное значение, до которого опускался индекс, составило 1059,5.
На этом фоне доллар вырос до 67,48 руб., евро — до 77,7 руб. Американская валюта впервые за два года поднялась выше 67 руб.
ЦБ заявил, что ослабление рубля — естественная реакция на потенциальные санкции США, и это является временным явлением.
О планах ввести новые санкции против России Госдеп заявил 8 августа. Ограничения связаны с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Санкции могут ввести в два этапа. На первом, предположительно 22 августа, в Россию запретят поставлять ряд американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности электроники двойного назначения. В случае если Москва не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не согласится допустить международных экспертов, США грозят понизить уровень дипотношений, сократить торговлю между странами и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности назвал возможные новые санкции США нелегитимными.