Впервые с апреля индекс РТС опустился ниже 1070 пунктов

Индекс РТС впервые с 11 апреля 2018 года опустился ниже 1070 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.



На 16:43 минимальное значение, до которого опускался индекс, составило 1059,5.

На этом фоне доллар вырос до 67,48 руб., евро — до 77,7 руб. Американская валюта впервые за два года поднялась выше 67 руб.

ЦБ заявил, что ослабление рубля — естественная реакция на потенциальные санкции США, и это является временным явлением.