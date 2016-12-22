Порошенко призвал ЕС избавиться от «кремлевских чар»

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook призвал европейских партнеров избавиться от пагубных «кремлевских чар» и отстаивать собственную энергетическую безопасность.

«Северный поток-2 — это «троянский конь» Кремля против европейской энергетической и, в конце концов, геополитической безопасности», — говорится в сообщении.

Порошенко считает, что отказ «Газпрома» от реализации проекта в рамках Третьего энергетического пакета ЕС и сознательное невыполнение решений Стокгольмского арбитража по делам с Украиной являются сигналами об истинных мотивах «Северного потока-2» и его потенциальных катастрофических последствий для Европейского союза.

10 августа компания-оператор Nord Stream 2 AG отправила на согласование в Копенгаген альтернативный маршрут трубопровода «Северного потока-2» в Дании. Датское энергетическое агентство начало рассмотрение документа.

Проект «Северного потока-2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Мощность нового объекта составит 55 млрд куб. м газа в год, его протяженность — более 1,2 тыс. км. Стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​ «Газпром» владеет 51% Nord Stream 2 AG.