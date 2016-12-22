Хозяин отеля в Сочи сознался в переделке ливневки на месте гибели ребенка

Хозяин отеля в Лазаревском районе Сочи признал свою вину в том, что он переделал ливневую канаву, в которой погиб семилетний мальчик, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
«Хозяина гостиницы допросили, он признал, что переделал ливневку. На серьезное наказание рассчитывать не приходится», — рассказали агентству в прокуратуре.
3 августа семилетний мальчик упал в ливневую канализацию, в результате чего его унесло в море. Бабушка пыталась его спасти, но безуспешно. В связи со смертью мальчика СК начал проверку, а затем возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).
Администрация Сочи не нашла нарушений в строительстве ливневой канавы. 7 августа прокуратура рассказала, что ливневку переделал хозяин находящейся рядом гостиницы.