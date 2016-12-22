СК рассказал о гибели в море ребенка в Сочи

Следственный комитет начал проверку после смерти ребенка в Сочи, упавшего в ливневую канализацию. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел в поселке Лазаревское. Маленький мальчик упал в канаву. Бабушка прыгнула в воду и пыталась спасти ребенка, но его унесло в море. На место происшествия были вызваны спасатели. Позже мальчик был найден мертвым в море.



Как сообщает местный портал «Живая Кубань» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, инцидент произошел около пляжа «Дельфин». В поисках мальчика принимали участие водолазы. Издание «Новая Кубань» отмечает, что погибшему ребенку было 10 лет.