Власти Сочи сообщили об обстоятельствах гибели мальчика в ливневой канаве

Администрация города Сочи не нашла нарушений в строительстве ливневой канализации для сбора дождевой воды, где 3 августа погиб семилетний мальчик. Об этом сообщается на сайте городских властей.

«При осмотре места происшествия выяснилось, что по улице Октябрьской в Лазаревском районе города Сочи еще в начале 1960-х годов были проложены ливневые канавы. Согласно изысканиям инженеров, сооружения принципиально должны быть полностью открыты, наличие каких-либо решеток не предусмотрено проектом», — говорится в сообщении.

Власти добавили, что решетки может сорвать поток воды, что повлечет за собой угрозу жизни и здоровью местных жителей. В то же время при отсутствии подобных канав дождевая вода может затопить жилые дома и другие постройки.

Таким образом, администрация города назвала причиной гибели ребенка «неблагоприятные условия» и стечение определенных обстоятельств. Так, погибший мальчик убежал от бабушки на улицу без тротуара и упал в канаву. Сообщается, что бабушка знала о наличии канализации. К тому же местных жителей и отдыхающих за несколько дней предупреждали о штормовых ливнях.

О том, что маленький мальчик упал в канаву, стало известно в пятницу. Следователи заявляли, что бабушка пыталась спасти ребенка, прыгнув в воду, однако его унесло в море. На помощь пришли спасатели, однако спасти ребенка не удалось — мальчика нашли мертвым в море.