Прокуратура Сочи после смерти ребенка рассказала о переделанной ливневке

Ливневую канаву в Сочи, где погиб ребенок, самостоятельно переделал хозяин расположенной рядом гостиницы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Как отметили в прокуратуре, отверстие в желобе, куда провалился мальчик, обычно накрывалось щитом, который можно было убрать, чтобы вытащить мусор. «В момент трагедии щита на месте не оказалось», — сказали в прокуратуре. В настоящее время проводится проверка законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также содержании муниципального имущества.

3 августа в поселке Лазаревское мальчик упал в ливневую канаву. Бабушка пыталась спасти ребенка, но его унесло в море. Впоследствии спасатели обнаружили тело мальчика.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). При этом администрация Сочи не выявила нарушений при строительстве ливневой канализации. Там сообщили, что ливневые канавы на улице Октябрьской были проложены еще в 1960-х, и проект их строительства не предусматривает каких-либо решеток. Администрация города назвала причиной гибели ребенка неблагоприятные условия и стечение обстоятельств.