СК возбудил дело после гибели ребенка в ливневой канализации в Сочи

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Сочи семилетний мальчик погиб после падения в ливневую канализацию. Об этом сообщается на сайте СКР.
По данным следствия, 3 августа в поселке Лазаревском мальчик упал в ливневую канаву, наполненную дождевой водой. В результате поток затащил ребенка под бетонную площадку и унес в море. Тело мальчика обнаружили в районе русла реки Свирка.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности). Следователи ищут ответственных за безопасность эксплуатации ливневых сооружений.
Ранее СК сообщал, что бабушка пыталась спасти мальчика и прыгнула за ним в воду. Портал «Живая Кубань» передавал, что инцидент произошел около пляжа «Дельфин». При этом администрация Сочи не нашла нарушений в строительстве ливневой канализации.