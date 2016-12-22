Макрон обсудит с Путиным ситуацию с голодающим в колонии Сенцовым

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным о ситуации с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Елисейского дворца. По данным агентства, разговор пройдет в пятницу, 10 августа.
Сенцова задержали в Крыму в 2014 году. В 2015-м его приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества. Помимо этого режиссера признали виновным в подготовке двух терактов на территории полуострова.
В середине мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить 64 украинских политзаключенных в России. В июле мать режиссера Людмила Сенцова написала Путину прошение о помиловании сына. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, письмо поступило, однако реакция Кремля на него неизвестна.
Накануне сестра Сенцова Наталья Каплан, сообщила о «катастрофическом» состоянии здоровья заключенного. В письме к ней режиссер написал, что «конец близок». Впоследствии адвокат правозащитной организации «Агора» Наташа Добрева попросила уполномоченного России при ЕСПЧ содействовать его переводу в гражданскую больницу в Крыму.