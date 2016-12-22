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Адвокат попросила перевести Сенцова в больницу в Крыму по решению ЕСПЧ
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Адвокат попросила перевести Сенцова в больницу в Крыму по решению ЕСПЧ
Политика, 11:24
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Адвокат попросила перевести Сенцова в больницу в Крыму по решению ЕСПЧ

Адвокат правозащитной организации «Агора» Наташа Добрева попросила уполномоченного России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Михаила Гальперина содействовать переводу украинского режиссера Олега Сенцова из колонии на Ямале в гражданскую больницу в Крыму. Это прописано в принятом ранее решении ЕСПЧ. Письмо «Агоры» к Гальперину есть у РБК.​

ЕСПЧ 25 июля постановил, что Сенцова следует перевести в гражданскую больницу, которая должна располагаться ближе к месту проживания его семьи.

В письме адвоката в качестве возможного варианта назван клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки в Симферополе. Отмечается, что медцентр выбран, поскольку он оснащен всем необходимым​, и Сенцову там будет обеспечен необходимый уход. Также в Симферополе находится врач, имеющий доступ к истории болезни Сенцова.

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«Имея в виду все вышесказанное, я прошу Вас озаботиться безопасным переводом [Сенцова] в Симферополь и лечением в госпитале Святителя Луки в соответствии с инструкциями ЕСПЧ до тех пор, пока он не окончит голодовку», — говорится в письме Добревой.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе рассказал РБК, что Сенцов был ознакомлен с письмами в адрес ЕСПЧ с требованием поместить его в гражданскую больницу, а также предоставить ему более тщательную медицинскую помощь.

«Сенцов сообщил, что не желает уезжать из тюремной больницы, где ему более или менее комфортно и хорошее отношение. Пояснил, что его привозили в реанимацию гражданской больницы по месту нахождения колонии, там было плохое отношение к нему и гражданские врачи хотели его приковать к кровати, начать насильно кормление, а также осуществлять иные медицинские действия против его воли, то есть создать пыточные условия», — объяснил он.

Динзе подчеркнул, что при таких обстоятельствах, Сенцов не знает, что будет с ним в гражданской больнице Симферополя, где отношение к нему будет еще хуже. «Сенцов опасается, что не переживет этапирование к месту нахождения больницы, так как сильно ослаблен», — добавил адвокат.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о «катастрофическом состоянии» своего голодающего брата, который, по ее словам, уже не встает с постели.

В конце июля российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что режиссер выглядит «более-менее нормально» и находится в медицинском отделении под постоянным наблюдением врачей, которые дважды в день дают ему питательные смеси. При этом она назвала сложившуюся ситуацию опасной для жизни.

Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России 16 мая.

Украинского режиссера Олега Сенцова приговорили в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в организации терактов в Крыму.

Теги: Олег Сенцов , голодовка , ЕСПЧ
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