В Генконсульстве допустили задержание еще двоих россиян в США

Число россиян, задержанных в США по подозрению в мошенничестве, может достичь семи, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь Генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский.
По его словам, в настоящее время в тюрьмах США находятся пятеро российских граждан, проходящих по делу о мошенничестве на $4,5 млн. Однако, предположительно, еще двое находятся в розыске. «Таким образом, общее число может достичь семи человек», — заметил он.
Дипломатический источник РБК также сообщил о возможности задержания еще двух россиян. «Всего может быть задержано до семи российских граждан. Задержания продолжаются, люди в розыске. Задержанных могут перевести в тюрьму в Нью-Йорк», — сказал он.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России 6 августа. По данным Генконсульства в Нью-Йорке, их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества. По данным Минюста США, задержаны были Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.
Топольский сообщил РБК, что дипмиссия добивается встречи с задержанными. По его словам, один из них находится в Нью-Йорке в Metropolitan Correctional Center, еще двое — в Лос-Анджелесе. Впоследствии дипломаты посетили в следственном изоляторе еще одного, пятого, задержанного по делу об отмывании денег Максима Суверина.