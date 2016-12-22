ФБР задержало четырех россиян по подозрению в отмывании денег и сговоре

Местонахождение одного из задержанных сейчас выясняется, двое находятся в Лос-Анджелесе, еще один подозреваемый — в Нью-Йорке, сообщили в российском генконсульстве в Нью-Йорке

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Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России, сообщило генконсульство России в Нью-Йорке в своем аккаунте в Facebook. По данным дипмиссии, задержанных подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Двое из четырех россиян, согласно данным Федерального бюро тюрем, находятся в Лос-Анджелесе, один — в Нью-Йорке, куда был этапирован после задержания в Бостоне, местонахождение еще одного человека сейчас устанавливается, добавили в генконсульстве.

«Держим ситуацию на особом контроле», — подчеркнули в дипломатической миссии.

С каким именно расследованием связано задержание российских граждан, в генконсульстве не уточнили.

Одного из россиян задержали в аэропорту Бостона, когда он садился на самолет в Цюрих, сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

«На обращения по этому вопросу в ФБР ответа не последовало, — отметил собеседник агентства. — Однако следователь, который будет вести это дело, сообщил, что этот человек задержан за достаточно серьезное преступление». Источник ТАСС также подтвердил, что был направлен запрос о посещении задержанного, на который пока ответ не поступил.

По данным «РИА Новости», консульство направило запрос в ФБР с просьбой предоставить доступ к задержанным россиянам. Пресс-секретарь консульства Алексей Топольский в разговоре с агентством уточнил, что согласно регламенту, установленному между двумя странами, ответ должен поступить максимум через три дня, а решение о сроке, в который Россия может получить доступ к своим гражданам, устанавливает американская сторона.

РБК направил запрос в посольство России в США и ​генконсульство России в Нью-Йорке.

Ранее одним из самых громких подобных случаев стало дело Александра Винника, задержанного в Греции в июле 2017 года по запросу американских властей. В США его обвиняют в отмывании денег и махинациях с криптовалютой. В России он проходит обвиняемым по делу о мошенничестве в крупном размере. Выдать Винника требует также Франция, где его обвиняют в вымогательстве криптовалюты и подделке денег.

Суд Греции удовлетворил запросы России, США и Франции об экстрадиции Александра Винника.​