Генконсульство заявило о попытке увидеться с задержанными ФБР россиянами

В генеральном консульстве России в Нью-Йорке сообщили детали задержания четверых россиян на территории Соединенных Штатов сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом РБК рассказал пресс-секретарь генконсульства Алексей Топольский.

По его словам, один из задержанных находится в Нью-Йорке в Metropolitan Correctional Center, двое других — в Лос-Анджелесе, местоположение четвертого уточняется. Он отметил, что ФБР провело задержание «в первых числах августа».

«Один из них был задержан в Бостоне при попытке вылететь в Цюрих», — сказал пресс-секретарь.

Топольский уточнил, что американские власти подозревают россиян в сговоре с целью мошенничества, добавив, что Генконсульство добивается встречи с задержанными, которые находятся на территории консульского округа.

О задержании четверых россиян в США агентами ФБР стало известно вечером 6 августа. Позднее представитель Министерства юстиции США Николь Оксман сообщила имена задержанных. Ими оказались — Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев. По ее словам, все четверо в конце июля были объявлены​ в розыск, а затем арестованы в разных городах страны.