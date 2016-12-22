В Генконсульстве рассказали о состоянии задержанного в США россиянина

Россиянин Максим Суверин, задержанный в США по подозрению в сговоре и отмывании денег, находятся в следственном изоляторе, его состояние удовлетворительное, сообщается на странице российского генконсульства в Нью-Йорке.
«Состояние своего здоровья Суверин охарактеризовал как удовлетворительное», — рассказали дипломаты. В генконсульстве отметили, что россиянин не жаловался на предвзятое отношение со стороны сотрудников изолятора и других заключенных. Суверину пока не дают пользоваться телефоном.
6 августа стало известно, что сотрудники ФБР задержали четверых россиян за сговор и отмывание денег. На следующий день представитель Минюста США николь Навас Оксман назвала агентству «РИА Новости» имена пяти задержанных, ими оказались Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.
По данным Би-би-си, Дедусев, Тупикин и Ливадный участвовали в преступной схеме, в которой преступники, представляясь автодилерами, продавали классические автомобили. После того, как клиент переводил деньги, злоумышленники исчезали. Сообщалось, что в махинации принимали участие граждане Азербайджана, Грузии, Казахстана, Латвии, России и Турции.