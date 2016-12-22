Акции «Аэрофлота» сократили снижение после падения на 12%

Акции «Аэрофлота» сократили снижение до 1,03% после падения на 12% с начала торгов 9 августа, следует из данных Московской биржи.

Так, их максимальная стоимость в течение дня достигала 110,7 руб. за акцию, а минимальная — 98,15 руб., при этом на момент закрытия торгов 8 августа они стоили по 111,85 руб.

Ранее Госдеп США сообщил, что против России планируют ввести санкции за отравление нервно-паралитическим веществом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании.

Ограничения коснутся экспорта в Россию товаров двойного назначения. В случае, если Москва не даст гарантий неприменения химоружия, то будут введены дополнительные меры. Сообщалось, что в том числе под запретом могут оказаться полеты «Аэрофлота» в США.

После открытия торгов на Московской бирже 9 августа, акции компании упали более чем на 11%. Позднее в Госдепе уточнили, что не планируют вводить прямые санкции против российских компаний, включая «Аэрофлот».