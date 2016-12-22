Аналитики оценили потери «Аэрофлота» от новых санкций США

В случае запрета полетов в США «Аэрофлот» может лишиться 26 млрд руб. Сейчас это рынок, сопоставимый с полетами в страны СНГ. Но компания найдет замену этому направлению, например, в Азии, уверены опрошенные РБК эксперты

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Минус 26 млрд руб.

Новые санкции против России, включая запрет на полеты «Аэрофлота» в США, о возможном введении которых американские власти объявили вечером 8 августа, ​будут ударом для российской авиакомпании. Но она найдет замену этому рынку, говорят эксперты, опрошенные РБК.

США решили ввести новые санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. В Лондоне и Вашингтоне считают, что к этому отравлению причастна Москва, поэтому американские власти намерены ввести новые ограничения. Первые санкции подразумевают запрет на экспорт в Россию электронных устройств двойного назначения. А дальнейшие ограничения будут введены, если в течение трех месяцев Россия не представит гарантии неприменения химического или биологического оружия. Эти санкции могут заключаться в снижении уровня дипломатических отношений, сокращении объема внешней торговли и запрете полетов «Аэрофлота» в США.

Новые санкции были анонсированы в среду вечером. На открытии торгов в четверг на Московской бирже акции «Аэрофлота» рухнули на 11%, но к 13:30 мск отыграли почти 2/3 падения — снижение составило лишь 3,8%. Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев.

В 2017 году доля выручки группы «Аэрофлот» от полетов в Америку составляла 4,8% от общего объема (в 2016 году она равнялась 5,3%), подсчитал аналитик «Уралсиб Капитал» Денис Ворчик. В 2017 году выручка «Аэрофлота» составляла 533 млрд руб., то есть речь идет о 26 млрд руб.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что в Северную Америку «Аэрофлот» летает чаще в США, поэтому в основном эта выручка приходится на Соединенные Штаты. «США — крайне важное для «Аэрофлота» направление​», — отмечает Жарский. На полетах по СНГ в прошлом году группа заработала сопоставимую сумму — 22,4 млрд руб., указывает он.

Сейчас «Аэрофлот» летает в четыре города США — Майами (четырежды в неделю), Лос-Анджелес (ежедневно), Вашингтон (раз в неделю) и Нью-Йорк (ежедневно), согласно сайту компании. Сейчас напрямую по маршруту США — Россия летает только один «Аэрофлот». Последняя американская компания, которая летала из США в Россию — Delta, — покинула этот рынок в начале 2018 года. «Понятно, что это направление прибыльное и удар будет достаточно болезненный», — говорит исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Заменить «Аэрофлот» в случае введения санкций из российских компаний вряд ли кто-то сможет. «Для российских авиакомпаний выход на это направление, как мне кажется, довольно рискованный шаг. Спрос из-за курса и внешнеполитической обстановки будет очень непредсказуемый», — говорит старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин. По его мнению, скорее всего, пассажиропоток перейдет на перелеты с пересадками в европейских городах.

Пантелеев добавляет, что в рамках альянса SkyTeam, в который входит «Аэрофлот», пассажиров могут перевозить партнеры с пересадкой в Париже или Амстердаме. Сейчас так делает, например, Delta в рамках соглашений с Air France и KLM.

Пантелеев уверен, что в случае запрета полетов в США «Аэрофлот» сможет перебросить высвободившиеся самолеты на другие направления. Например, растет спрос на перевозки между Китаем и городами Европы, и российские авиакомпании уже пользуются этим, указывает он. «Аэрофлот» сможет усилить свое присутствие на этих направлениях, добавляет эксперт.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Как ответит Россия?

«Аэрофлот» является назначенным перевозчиком в рамках соглашений о воздушном сообщении. Поэтому с правовой точки зрения никаких оснований для американских властей для запрета нет», — считает Пантелеев из «Авиапорта». Следовательно, и ответ на американские санкции может быть очень существенный, вплоть до ограничения полетов американский компаний по ряду маршрутов в российском воздушном пространстве, полагает он.

Ограничения могут затронуть направления, где американские компании конкурируют с перевозчиками из Юго-Восточной Азии, говорит эксперт: «полеты по самым коротким маршрутам, например кросс-полярные, можно ограничить, чтобы увеличить себестоимость их перелетов». «При этом рынок перелетов между Москвой и несколькими городами США гораздо меньше, чем рынок перевозок между Северной Америкой и Юго-Восточной Азией», — отмечает Пантееев, добавляя, что и потери для американских авиакомпаний будут более существенными, чем для «Аэрофлота», от закрытия рынка США.

Представители Росавиации и Минтранса пока не ответили на запросы РБК.