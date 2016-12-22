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В Госдепе пообещали не вводить прямые санкции против «Аэрофлота»
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В Госдепе пообещали не вводить прямые санкции против «Аэрофлота»
Политика, 15:40
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В Госдепе пообещали не вводить прямые санкции против «Аэрофлота»
Американские власти пока не будут вводить прямых ограничений против российских компаний, например «Аэрофлота», сообщили в Госдепе. Однако перевозчик может попасть под санкции в случае импорта санкционной продукции
Фото: Андрей Любимов / РБК

США не будут вводить прямых санкций против российских компаний, в том числе «Аэрофлота», рассказал Reuters высокопоставленный чиновник Госдепа. В то же время теоретически санкции могут затронуть «Аэрофлот», если авиакомпания попытается импортировать продукцию, попавшую под санкционные ограничения.

​Собеседник Reuters отметил, что в Госдепе собираются запретить поставки в Россию электроники, лазеров, сенсоров и технологий в области нефти и газа. По словам чиновника, точный эффект от санкций пока слишком сложно предсказать.

Запреты на полеты могут быть введены в отношении «Аэрофлота» на второй стадии санкций. Их могут ввести через три месяца, если Москва не выполнит условий Вашингтона, в частности не разрешит проведение международных инспекций, уточнил чиновник Госдепа, передает корреспондент РБК. Однако рассуждать о том, какие именно санкции могут быть введены на второй стадии, представитель Госдепа отказался.

В ночь на четверг, 9 августа, Госдеп сообщил о планах ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Санкции будут вводиться в соответствии с законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и будут вводиться в два этапа. Первый подразумевает введение запрета поставок в Россию американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в том числе электроники двойного назначения. В случае если Россия не предоставит гарантий отказа от использования химоружия и не согласится на допуск международных инспекторов, Вашингтон приведет в действие второй пакет мер, предусмотренных законом.

В таком случае будет снижен уровень дипломатических отношений: «Аэрофлоту» запретят летать в США, а взаимная торговля будет сокращена до минимума.

Видео: РБК

В течение среды, 8 августа, рубль падал на сообщениях о подготовке в конгрессе США санкций за «вмешательство» России в американские выборы. 9 августа после появления информации о новых санкциях российский финансовый рынок обвалился: доллар подорожал более чем на 70 коп. (затем рубль отыграл часть падения), а евро превысил отметку в 77 руб. Акции «Аэрофлота» потеряли более 8%, бумаги Сбербанка и ВТБ упали более чем на 4%.

Авторы: Павел Казарновский, Полина Химшиашвили.
Теги: Госдеп , «Аэрофлот»
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