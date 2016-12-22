Evraz заявил об отсутствии планов продавать активы в США

Металлургическая и горнодобывающая компания Evraz не собирается продавать свои активы в США, так как они представляют стратегический интерес. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление президента компании Александра Фролова.

«Мы видим там возможность развития — это касается и рельсов, и труб большого диаметра, и поставок слябов, которые продолжаются, даже несмотря на введение дополнительных тарифов. Поэтому никаких немедленных планов по продаже у нас нет», — сказал Фролов.

Evraz North America включает в себя шесть производственных площадок. Они расположены в американских городах Портленде и Пуэбло, а также в канадских Реджине, Калгари, Камроузе и Ред Дире. Штаб-квартира Evraz в США располагается в Чикаго. Компания производит более 5 млн т плоского, длинномерного и трубного проката ежегодно.

8 августа Госдепартамент США объявил о введении примерно с 22 августа новых санкций в отношении России. Вашингтон подчеркнул, что Россия применила в британском городе Солсбери отравляющее вещество «Новичок» и тем самым нарушила международное право. Ограничения коснутся российских товаров, связанных с обеспечением национальной безопасности. Если Россия в течение трех месяцев не предоставит гарантий неприменения химоружия, а также не допустит международных инспекторов, то вступит в действие второй раунд санкций.

В связи с сообщением о новых санкциях рубль упал. 9 августа курс доллара превысил 66 руб., а евро подскочил до 77 руб. В то же время пострадали акции компаний. Акции «Аэрофлота» упали более чем на 11%, так как из-за новых санкций авиаперевозчику могут запретить полеты в США. Акции банка ВТБ потеряли 7,6%, Сбербанка — 5,8%.