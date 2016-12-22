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Акции ВТБ и Сбербанка упали на фоне объявления о новых санкциях США
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Акции ВТБ и Сбербанка упали на фоне объявления о новых санкциях США
Финансы, 11:45
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Акции ВТБ и Сбербанка упали на фоне объявления о новых санкциях США

Акции ВТБ и Сбербанка упали на фоне заявления властей США о подготовке новых санкции против России. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Акции ВТБ снизились на 7,6%, до 0,04221 руб., а Сбербанка — на 5,8%, до 182,06 руб. за бумагу. По данным на 11:43 мск акции ВТБ стоят 0,04304 руб., а Сбербанка — 185,27 руб.

Ранее сообщалось, что акции авиакомпании «Аэрофлот» упали на 11% на открытии Мосбиржи. В то же время курс доллара превысил 66 руб., а евро преодолело отметку 77 руб.

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Это произошло после объявления накануне, 8 августа, Госдепом США о планах ввести новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. На первом этапе санкции коснутся ввоза в Россию товаров двойного назначения.

В случае непредставления Москвой гарантий неприменения химоружия в трехмесячный срок и недопуска международных инспекторов возможно введение новых ограничений, в частности, запрета на полеты «Аэрофлота» в США.

Теги: Санкции , ВТБ , Сбербанк , падение акций
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