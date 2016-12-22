Суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кемерово по делу «Зимней вишни»

Бывшего начальника ГУ МЧС Кузбасса Александра Мамонтова, обвиняемого по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», оставили под арестом до конца сентября. Соответствующее решение вынес Кемеровский областной суд, сообщает «РИА Новости».

«Постановление Центрального районного суда Кемерово, продлившего Мамонтову арест до 25 сентября, оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявила судья Евгения Колчанова.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь» из зала суда, адвокат экс-руководителя ГУ МЧС Ирина Новикова ходатайствовала об изменении меры пресечения на домашний арест. По ее словам, «он перенес хирургическое вмешательство, и ему необходимо время для восстановления».​

Мамонтов был госпитализирован 3 августа. Из-за этого рассмотрение его апелляции было перенесено.

Мамонтов обвиняется в растрате госсредств и халатности. В халатности также обвиняют и бывшего начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григория Терентьева.

По данным следствия, они не провели проверку пожарной безопасности при эксплуатации ТЦ «Зимняя вишня» Кемеровским кондитерским комбинатом в 2017 и 2018 годах. В июле стало известно, что Мамонтов пытался помешать следствию и уничтожить документы, относящиеся к пожару.

Кемеровский областной суд 1 августа оставил под арестом еще одного фигуранта дела, который проходит по статье 293 УК (халатность) — начальника областной службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина. Его обвиняют в игнорировании слов очевидца о наиболее коротком пути к горящему кинозалу на четвертом этаже ТЦ.

Всего по уголовному делу о ЧП в «Зимней вишне» арестованы 11 человек. Среди них собственники и управляющие торговым центром, охранник, ответственные за ввод в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и тушение пожара.

Крупный пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

