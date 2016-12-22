Суд оставил под арестом руководившего тушением «Зимней вишни» пожарного

Кемеровский областной суд оставил под арестом начальника областной службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при тушении пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Об этом сообщает ТАСС.

Суд отклонил апелляцию адвокатов Бурсина об отмене ареста, при этом представитель прокуратуры настаивала на домашнем аресте. В свою очередь, представитель Следственного комитета России (СКР) требовал заключить пожарного под стражу, так как он может скрыться или угрожать потерпевшим и свидетелям.

СК задержал Бурсина 7 июля, против него возбудили уголовное дело по ст. 293 УК (халатность). По делу также проходит начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин — его обвиняют в игнорировании слов очевидца о том, как быстрее добраться в горящий кинозал на четвертом этаже ТЦ. Сейчас Генин находится под арестом по подозрению в халатности.

Фигурантами дела также являются начальник регионального управления МЧС России Александр Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому районам Григорий Терентьев. Следствие обвиняет их в халатности и растрате, поскольку они не провели проверку пожарной безопасности в 2017–2018 годах.

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в конце марта погибли 60 человек, включая 37 детей.