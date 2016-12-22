Суд отложил жалобу на арест экс-главы МЧС Кузбасса из-за госпитализации

Кемеровский областной суд перенес на 9 августа рассмотрение апелляции бывшего главы управления МЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова, обвиняемого в халатности по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», передает ТАСС.
Мамонтов не смог явиться в суд, поскольку был отправлен в больницу из СИЗО. В суде не уточнили, чем он болен и в каком состоянии находится.
Кроме того, Кемеровский облсуд отклонили жалобу на арест начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кемерово, Березовскому и Кемеровскому районам Григория Терентьева, сообщает «Интерфакс».
Мамонтова и Терентьева подозревают в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ) и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что подозреваемые не провели проверку пожарной безопасности в 2017–2018 годах.
Мамонтову 19 июля было предъявлено новое обвинение — в попытке уничтожить бухгалтерскую базу «Зимней вишни». Тогда же его арест был продлен до 25 сентября.
При крупном пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок.