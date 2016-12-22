Обвиняемого в халатности экс-главу МЧС Кузбасса госпитализировали

Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, бывший глава управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонов госпитализирован, передает ТАСС со ссылкой на Кемеровский областной суд.

В пятницу должно было состояться рассмотрение жалобы на продление ареста Мамонову. В суде сообщили, что на заседании решат, будет ли оно проводиться без присутствия обвиняемого. Ранее арест экс-главы МЧС Кузбаса продлили до 25 сентября.

На заседании суда 17 июля представитель следствия заявил, что Мамонов пытался уничтожить относящиеся к пожару документы и тем самым помешать следствию. По словам следователя, в сведениях об описании пожара нашли несоответствия.

Дело в отношении Мамонова было возбуждено в конце мая. Его и начальника отдела областного МЧС Григория Терентьева обвиняют в растрате и халатности. Следователи считают, что с 2017 по 2018 год они не проводили проверку пожарной безопасности ТЦ «Зимняя вишня». Всего в деле о пожаре в торговом центре 11 фигурантов, в том числе собственники и управляющие, ответственные за ввод здания в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и принимавшие участие в тушении огня.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, включая 41 несовершеннолетнего.