Постпред США рассказала о транше в $9 млн для венесуэльцев в Колумбии

США выделят около $9 млн в качестве гуманитарной помощи для венесуэльских беженцев, перебравшихся в Колумбию из-за экономического кризиса в боливарианской республике. Об этом заявил постпред США при ООН Никки Хейли, передает Reuters.
По ее словам, выделенные средства пойдут в основном на закупку воды и медикаментов, а также других вещей, которые смогут «действительно помочь венесуэльскому народу».
В Венесуэле с 2013 года длится экономический кризис. В феврале боливарианская республика заняла первое место в рейтинге самых «несчастных» экономик по версии Bloomberg. В том же месяце уровень инфляции в стране превысил 6000%. В конце июля в Международном валютном фонде сообщали, что инфляция в Венесуэле может достигнуть 1 000 000% до конца 2018 года, если Каракас не внесет изменения в финансовую политику.