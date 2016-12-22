Как в Венесуэле пытаются возродить заброшенные фабрики

Экономические изменения коснулись заводов и фабрик по всей Венесуэле. Как живут производства страны в состоянии кризиса — в фотогалерее РБК

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По итогам 2017 года Венесуэла стала единственной в мире страной, где зафиксирована гиперинфляция — только в декабре потребительские цены в стране выросли на 85%, а уровень накопленной за год инфляции составил 2616%.