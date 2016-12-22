В Нью-Йорке запланировали приостановить выдачу лицензий водителям Uber

Власти Нью-Йорка планируют на время прекратить выдавать лицензии водителям сервисов Uber и Lyft. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на результаты голосования городского совета.

Отмечается, что выдача лицензий будет приостановлена на один год, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил о готовности подписать законопроект. «Наш город напрямую сталкивается с кризисом, который заставляет жителей Нью-Йорка беднеть и превращает улицы в тупики», — отметил градоначальник.

Как сообщила газете пресс-секретарь Uber Даниэль Филсон, приостановка выдачи лицензий таксистам «поставит под угрозу один из надежных вариантов передвижения» по Нью-Йорку, не облегчив нагрузку на транспортную отрасль и не решив проблему заторов. В Uber и Lyft также заявили, что решение нью-йоркских властей приведет к росту цен на поездки на такси. В случае, если водителям такси перестанут выдавать лицензии, Нью-Йорк станет первым американским городом с подобными ограничениями.

Власти Лондона в сентябре 2017 года лишили Uber лицензии на перевозку пассажиров из-за жалоб на нападения, а также из-за того, что водители компании не проходили проверку перед тем, как устраиваться на работу. В июне 2018 года сервис смог через суд получить «испытательную» лицензию на перевозку людей в Лондоне сроком на 15 месяцев.