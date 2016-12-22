Uber получил лицензию на работу в Лондоне на 15 месяцев

Онлайн-служба такси Uber получила 15-месячную «испытательную» лицензию на работу в Лондоне, соответствующее решение в пользу компании вынесла судья Эмма Арбуфнот. Об этом сообщает Reuters.
По словам мэра Лондона Садика Хана, транспортные компании должны «играть по правилам, особенно когда речь идет о безопасности лондонцев». «Uber получил лицензию на 15 месяцев, но с четким набором условий, которые будет внимательно отслеживать городское транспортное управление (TfL) и обеспечивать их соблюдение», — сказал мэр.
Теперь Uber должна будет уведомлять TfL о своей деятельности, а также о жалобах, связанных с безопасностью пассажиров. Также каждые полгода компания обязана предоставлять независимый отчет о проведенных проверках.
В сентябре 2017 года власти Лондона лишили Uber лицензии на перевозку людей из-за многочисленных жалоб пассажиров на нападения. Кроме того, власти города были озабочены тем, что водители Uber не проходят проверку перед наймом.
В Uber тогда заявили, что постараются договориться с городскими властями и вернуть лицензию. При этом глава компании Дара Хосровшахи принес свои извинения лондонцам за совершенные сотрудниками онлайн-службы такси ошибки.