Uber закрыл отдел по разработке беспилотных грузовиков

Американская компания Uber, запустившая одноименный сервис для вызова такси, свернула разработку беспилотных грузовиков, сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу Uber Advanced Technologies Group Эрика Мейхофера.

По его словам, теперь все усилия компании по созданию беспилотников будут касаться только легковых автомобилей. Мейхофер также назвал концентрацию на таких разработках «наилучшим путем» для энергии и умений сотрудников компании. В Uber отказались назвать число работников, которых коснется отказ от разработки беспилотных грузовиков.

Компания взялась за создание беспилотного грузового автомобиля после того как купила в 2016 году стартап Otto, занимавшийся разработками в этой сфере. Тесты машин проводились в Питтсбурге, Калифорнии и Аризоне.

В марте беспилотник Uber насмерть сбил женщину в Аризоне. Согласно отчету национального совета по безопасности на транспорте США, за 1,3 секунды до столкновения машина смогла определить, что необходимо использовать аварийные тормоза, однако сделать этого не удалось — данная система была отключена. При этом водитель, который сидел в Uber на случай непредвиденных ситуаций, нажал на педаль тормоза уже после столкновения.

После инцидента Uber приостановила тесты беспилотных автомобилей и сообщила, что больше не будет проводить испытания в Аризоне. Как отмечает CNN, теперь беспилотники тестируют под полным контролем водителей.