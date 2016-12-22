МИД счел НАТО бесполезным блоком после ошибочного пуска ракеты в Эстонии

Министерство иностранных дел России отреагировало на ошибочный запуск ракеты «воздух — воздух» AMRAAM истребителем ВВС Испании Eurofighter, входящим в состав миссии НАТО в Эстонии. Реакция российского дипведомства опубликована в Twitter.

«Мы же говорили, что военный блок #НАТО — бесполезный», — написали российские дипломаты.

Истребитель НАТО по ошибке запустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии 7 августа. По данным главного штаба Сил обороны Эстонии, инцидент произошел рядом с городом Отепя, над территорией для проведения военных учений. После этого было принято решение отправить находящийся в Эстонии контингент испанских ВВС в «запас».

Eurofighter запустил ракету AMRAAM, которая наполнена взрывчатым веществом и имеет режим самоуничтожения. По данным военных, она упала в природном заповеднике Эндла. Эстонский премьер-министр Юри Ратас призвал жителей не искать ракету и не прикасаться к ее обломкам.