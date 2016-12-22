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Эстонские военные рассказали о месте падения ракеты НАТО
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Эстонские военные рассказали о месте падения ракеты НАТО
Общество, 19:42
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Эстонские военные рассказали о месте падения ракеты НАТО

Силы обороны Эстонии обнаружили выпущенную по ошибке боевую ракету НАТО с вероятностью 95%. Место взрыва оказалось в природном заповеднике Эндла, сообщает Postimees со ссылкой на главу ВВС страны Рийво Валге.

Он отметил, что рядом с местом взрыва ракеты нет жилых домов. Однако ее обломки еще не нашли. Валге рассказал, что на данный момент известны воздушный коридор и зона в лесу, в которой видны следы взрыва.

«Расследование покажет, что случилось и кто за это несет ответственность. В зоне тренировок было четыре истребителя: два испанских и два французских», — сообщил он.

Премьер Эстонии призвал не искать выпущенную по ошибке ракету НАТО
Политика

Начальник главного штаба Сил обороны Мартин Херем рассказал, что в типе ракеты, которую выпустили по ошибке, помещается 5–10 кг взрывчатого вещества.

Ранее Силы обороны Эстонии сообщали, что испанский истребитель Eurofighter по ошибке запустил боевую ракету «воздух — воздух». В связи с инцидентом было организовано расследование. Находящиеся в Эстонии в рамках миссии НАТО ВВС Испании решили отправить «в запас». Эстонский премьер-министр призвал жителей не искать ракету и не прикасаться к ее обломкам.

Теги: Эстония , истребитель , ракета
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