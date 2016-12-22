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Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету
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Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету
Политика, 07 авг, 23:15
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Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету
Ракета со взрывчатым веществом, по предварительным данным, упала в 40 км к северу от города Тарту. Установить ее местоположение пока не удалось
Фото: Jaap Arriens / Zuma / Global Look Press

Истребитель ВВС Испании Eurofighter, входящий в состав миссии НАТО в Эстонии, по ошибке запустил в северном направлении боевую ракету «воздух-воздух» AMRAAM. Об этом сообщается на сайте главного штаба Сил обороны Эстонии.

По данным штаба, инцидент произошел в 15:44 (время совпадает с московским) рядом с городом Отепя, над территорией для проведения военных учений. Сейчас специалисты уточняют траекторию полета ракеты, ее местоположение и статус.

Ракета наполнена взрывчатым веществом, ее длина 3,7 м, диаметр 18 см. У ракеты есть режим самоуничтожения, но военные не исключают, что она упала на землю, предположительно, в 40 км к северу от города Тарту.

Силы обороны Эстонии начали расследование инцидента и поисковую операцию. Eurofighter, выпустивший ракету, вернулся на авиабазу.

Командующий ВВС Эстонии Рииво Валге рассказал местным СМИ, что это была ракета с боевой загрузкой 5-10 кг взрывчатого вещества и отметил, что по сравнению с бомбами у этой ракеты невысокая разрушительная сила. По словам Валге, это первый подобный случай в истории противовоздушной обороны балтийских государств и редкий случай в мировой практике. Командующий также рассказал, что в расследовании принимают участие ВВС Эстонии, ВВС Испании и НАТО, отказавшись разглашать другие подробности.

По данным Postimees, глава штаба ВВС узнал о произошедшем лишь спустя полтора часа после инцидента. Член правления Таллиннского аэропорта Эйнар Бамбус сообщил изданию, что ракеты, выпущенная в 30 км от Тартуского аэропорта, не нарушила воздушное сообщение.

Бывший командующий Силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс в разговоре с Postimehele предположил, что причиной инцидента могла быть халатность или несчастный случай.

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Ее радиус действия в зависимости от типа составляет от 55 до 180 км. Ракета предназначена для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Эстония , Испания , истребитель
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