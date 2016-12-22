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Испанские ВВС в Эстонии отправили в «запас» после инцидента с ракетой
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Испанские ВВС в Эстонии отправили в «запас» после инцидента с ракетой
Политика, 00:40
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Испанские ВВС в Эстонии отправили в «запас» после инцидента с ракетой

После того как испанский истребитель по ошибке выпустил ракету «воздух — воздух» в небе над Эстонией, находящиеся в стране в рамках миссии НАТО Военно-воздушные силы Испании решили отправить «в запас», рассказал министр обороны Юри Луйк, передает издание Postimees.

«До выяснения ситуации испанские истребители выведены из состояния готовности. Вместо них миссию продолжит подразделение Португалии, Испания сейчас в запасе», — сказал глава Минобороны Эстонии. Он также назвал «заслуживающим сожаления» инцидент с ошибочным запуском ракеты и сообщил, что военные выясняют все обстоятельства произошедшего.

Испанский истребитель по ошибке запустил над Эстонией боевую ракету
Политика

Ранее стало известно, что испанский истребитель Eurofighter во время учений по ошибке выпустил боевую ракету типа «воздух — воздух» недалеко от города Отепя. В штабе сил обороны Эстонии предположили, что она могла упасть на землю в 40 км севернее города Тарту.

Командующий ВВС Эстонии Рииво Валге заявил, что данная ракета может нести от 5 до 10 кг взрывчатых веществ, но ее сила меньше, чем у бомб. По данным Postimees, Луйк узнал об инциденте спустя полтора часа после происшествия.

Теги: Эстония , истребитель
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