Премьер Эстонии призвал не искать выпущенную по ошибке ракету НАТО

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас призвал не искать запущенную по ошибке ракету НАТО, а о найденных ее частях сообщать в соответствующие службы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я уверен, что силы обороны Эстонии в сотрудничестве с нашими союзниками разъяснят все детали произошедшего, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — сказал Ратас.

​Премьер-министр назвал произошедший инцидент прискорбным, отметив, что человеческих жертв нет. Ратас рассказал, что силы обороны и участники миссии НАТО, отвечающие за безопасность воздушного пространства, проводят расследование происшествия. Он также призвал «ни при каких обстоятельствах» не трогать части ракеты.

Пресс-служба правительства Эстонии сообщила, что премьер-министр обсудил ситуацию с ошибочным пуском боевой ракеты с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Генсек заявил Ратасу, что союзники будут способствовать быстрому расследованию обстоятельств происшествия.

Накануне истребитель ВВС Испании Eurofighter по ошибке запустил боевую ракету «воздух — воздух» AMRAAM. Самолет входит в состав миссии НАТО в Эстонии. Инцидент произошел над территорией, предназначенной для проведения учений, рядом с городом Отепя. Ракета была наполнена взрывчатым веществом, также у нее есть режим самоуничтожения. Силы обороны Эстонии полагают, что она могла упасть в 40 км к северу от города Тарту.