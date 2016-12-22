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МИД призвал США прекратить манипуляции выдержками из закрытых документов
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МИД призвал США прекратить манипуляции выдержками из закрытых документов
Политика, 21:38
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МИД призвал США прекратить манипуляции выдержками из закрытых документов

США должны прекратить «манипуляции выдержками» из документов с закрытых встреч. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook.

По ее мнению, США до того, как призывать другие государства «к «подобающему» поведению и уважительному отношению к международному праву» должны стать примером и «перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч». Захарова добавила, что в число таких документов и встреч входят и «несуществующие».

Представитель МИД отметила, что подобные утечки из Вашингтона происходят «примерно раз в месяц».

«О каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?» — написала Захарова.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники раскрыло содержание письма, переданного президентом России Владимиром Путиным американскому коллеге Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки в середине июля. В частности, в документе предлагается продлить на пять лет договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), ограничивающий размер ядерных арсеналов.

Кремль подтвердил передачу Трампом письма Путину
Политика

Американский сенатор Рэнд Пол 8 августа сообщил, что передал в администрацию Путина письмо Трампа. Пол отметил, что в нем подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества двух стран в борьбе с терроризмом, идет речь про расширение общения в законодательной сфере и восстановление культурных обменов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что послание передали Путину по дипломатическим каналам и в ближайшее время ожидают его поступление в администрацию президента.

Теги: МИД России , Мария Захарова
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