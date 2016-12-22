Американский сенатор передал в администрацию Путина письмо от Трампа

В этом письме говорится о важности сотрудничества двух стран в различных сферах. В Кремле с письмом пока не ознакомились

Рэнд Пол (Фото: Richard Ellis / Zuma / ТАСС)

Сенатор США Рэнд Пол передал в администрацию президента России письмо от Дональда Трампа. Об этом сам сенатор сообщил в своем аккаунте в Twitter.

«Я имел честь передать письмо президента Трампа в администрацию президента Владимира Путина», — написал Пол. Он пояснил, что в этом письме «подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом, усилении диалога в законодательной сфере и восстановлении культурных обменов».

Письмо Дональда Трампа было передано российской стороне по дипломатическим каналам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС. «Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента», — добавил Песков.

Рэнд Пол вошел в состав делегации сенаторов США, прибывших в Россию 6 августа. Также в делегации член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. Ранее они провели несколько встреч в Москве, в том числе с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

В середине июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит Дональда Трампа и Владимира Путина. Их личная встреча длилась более двух часов, после этого в переговорах приняли также участие делегации двух стран.

В конце июля Путин заявил, что готов к новой встрече с американским коллегой, пояснив, что российские власти уже направили президенту США приглашение нанести визит в Москву. Президент России отметил, что готов и сам посетить Вашингтон при «соответствующих условиях для работы». Белый дом в ответ на это сообщил, что американский президент не против нанести визит в российскую столицу.