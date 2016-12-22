Кремль подтвердил передачу Трампом письма Путину

Письмо американского лидера Дональда Трампа передали президенту России Владимиру Путину по дипломатическим каналам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Ожидаем, что в ближайшее время оно поступит в администрацию президента», — рассказал Песков журналистам.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол сообщил, что передал в администрацию президента России письмо от Трампа. Он добавил, что в нем подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества двух стран в таких сферах, как борьба с терроризмом, усиление диалога в законодательной сфере и восстановление культурных обменов и других.

Рэнд Пол 6 августа прибыл в Россию в составе делегации американских сенаторов. В нее также вошли член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер. В Москве они встретились с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Во время встречи в Хельсинки, которая прошла 16 июля, Путин передал Трампу документ с предложениями по взаимному разоружению. Газета Politico со ссылкой на источники раскрыла его содержание. В частности, в документе предлагается продлить на пять лет договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Он ограничивает размер ядерных арсеналов.