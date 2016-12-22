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Politico раскрыла содержание переданного Путиным Трампу документа
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Politico раскрыла содержание переданного Путиным Трампу документа
Политика, 07:10
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Politico раскрыла содержание переданного Путиным Трампу документа
В ходе двухчасовой беседы Путина и Трампа тет-а-тет в Хельсинки российский лидер передал своему коллеге записку с предложениями в сфере стратегической безопасности. Этот документ оказался в распоряжении американской газеты
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva / Xinhua / Global Look Press)

Во время встречи в Хельсинки Владимир Путин передал Дональду Трампу документ, содержащий ряд предложений по взаимному разоружению. Содержание русскоязычной версии этого документа раскрыла газета Politico.

Текст документа был передан Дональду Трампу в ходе двухчасовых переговоров лидеров государств, происходивших тет-а-тет, утверждает издание. Документ озаглавлен «Диалог по проблеме контроля над вооружениями». Как утверждает издание, источником утечки документа являются российские официальные лица, причастные к организации встречи.

Согласно тексту документа, Москва выразила готовность к нормализации отношений двух стран в сфере контроля над вооружениями. В частности, в списке предложений содержится идея о продлении на пять лет договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), ограничивающего размер ядерных арсеналов. Этот договор, подписанный Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году, рассчитан на десять лет с возможным продлением еще на пять лет по взаимной договоренности. Он ограничивает число развернутых ядерных зарядов и носителей ядерного оружия.

Также в переданном Путиным Трампу списке предложений содержится идея о заключении нового договора, ограничивающего размещение оружия в космосе.

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В документе прописывается возможное создание механизма консультаций, предполагающих проведение переговоров в формате «2+2» между главами оборонных и внешнеполитических ведомств России и США. Кроме того, Кремль выступил с инициативой о начале экспертных консультаций для выявления «дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями».

В Белом доме отказались подтвердить или опровергнуть подлинность документа, оказавшегося в распоряжении Politico. В то же время представитель Совета национальной безопасности Гарретт Маркиз заявил, что президенты не производили обмен никакими предложениями, оформленными в письменном виде.

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Это заявление противоречит словам самого Владимира Путина, заявившего на пресс-конференции по итогам переговоров о переданной в Вашингтон записке с «рядом конкретных предложений». «Считаю важным, мы говорили об этом, отладить диалог по проблематике стратегической стабильности и нераспространения оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему», — заявлял российский лидер.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин
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