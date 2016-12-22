В Совфеде назвали авторов проекта санкций США «сенаторами уходящего дня»

Сенаторы США пытаются столкнуть две ядерные сверхдержавы, заявил РБК первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя содержание законопроекта о новых санкциях против России.

По словам Джабарова, некоторым американским сенаторам «хочется до предела ухудшить отношения России и США, чтобы не было никакого шанса на их улучшение». «Это сенаторы уходящего дня, уходящего периода. Они скоро сойдут со сцены. Они, по сути, пытаются столкнуть две ядерные сверхдержавы», — пояснил он.

«Россия — это страна, которая боролась с международным терроризмом — ИГИЛ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в России. — РБК), которая, по сути, надломила хребет этой террористической организации, спасла целую страну от терроризма — Сирию — которая сама пострадала от международного терроризма в 1990-е годы на Северном Кавказе. Теперь нас обвиняют в спонсорстве терроризма. Это цинизм высшей меры, который невозможно комментировать», — сказал сенатор.

Ранее стало известно содержание нового законопроекта об антироссийских санкциях (Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018, DASKAA), в котором Россия названа «спонсором терроризма». Также в нем говорится о необходимости найти зарубежные активы президента Владимира Путина. Авторы законопроекта предлагают публично призвать Россию вернуть Крым Украине, отказаться от поддержки «сепаратистов» на юго-востоке этой страны, а также в Грузии и Молдавии. Сам законопроект был внесен 2 августа сенаторами как от Республиканской, так и от Демократической партий. В случае одобрения новых санкций их принятие намечено на ноябрь, в период после завершения промежуточных выборов.

Предыдущий крупный пакет санкций в отношении Москвы Вашингтон ввел в апреле. Под него попали ряд крупных российских компаний, а также бизнесмены и чиновники, в частности, Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов. Основанием для введения санкций против указанных в списке лиц было названо то, что они способствуют проведению внешней политики Кремля и получают от нее выгоду.