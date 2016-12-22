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Саакашвили заявил о симпатизирующих ему 20% россиян
Политика, 01:05
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Саакашвили заявил о симпатизирующих ему 20% россиян

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что около 20% относятся к нему с симпатией и назвал их «электоральным ресурсом». Об этом он рассказал в интервью «Новой газете».

«Думаю, где-то 20% россиян с симпатией ко мне относятся, и это электоральный ресурс внутри России. Я, конечно, не собираюсь им пользоваться, но забавно, что Путин получил такую парадоксальную реакцию в ответ на яростную пропаганду, которую он лично, я уверен, развязал в отношении меня», — сказал он. По словам Саакашвили, граждане России узнают его в Европе, просят сделать совместные фотографии и говорят о поддержке «несмотря ни на что».

В интервью экс-президент Грузии также заявил, что изменение состава грузинского правительства в 2012 году стало «первой победой Путина» после войны. Саакашвили отметил, что в результате вооруженного конфликта в 2008 году российская сторона «вообще ничего не выиграла».

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8 августа исполняется 10 лет началу конфликта в Южной Осетии. В этот день в 2008 году Грузия направила свои войска на штурм южноосетинской столицы — Цхинвала в рамках «восстановления конституционного порядка». Город подвергся обстрелам артиллерии. Тогда в конфликт вмешалась Россия — ее военные заняли несколько районов к югу от Абхазии и Южной Осетии. Занимавший тогда пост президента страны Дмитрий Медведев рассказал, что в операции участвовали миротворцы и «приданные им части». После окончания боевых действий Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Теги: Михаил Саакашвили , Россияне , поддержка
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