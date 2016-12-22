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Медведев заявил об отсутствии задачи у России «казнить Саакашвили»
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Медведев заявил об отсутствии задачи у России «казнить Саакашвили»
Политика, 00:05
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Медведев заявил об отсутствии задачи у России «казнить Саакашвили»

Глава правительства России Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту» заявил, что в ходе конфликта 2008 года в Южной Осетии у России не было цели «казнить грузинского президента Михаила Саакашвили», который начал тогда агрессию.

Само поведение Саакашвили премьер-министр назвал «аморальным и преступным». По словам Медведева, еще до конфликта он несколько раз встречался с грузинским президентом. Тот говорил о желании улучшить отношения, но потом «пропал». Как считает глава правительства, Саакашвили посчитал, что любые его действия получат поддержку со стороны США.

Объясняя признание Россией Абхазии и Южной Осетии Медведев указал, что другого варианта не было, учитывая, что во главе Грузии «стоял такой несбалансированный в психическом смысле человек, как Михаил Саакашвили».

«Если бы там было другое руководство, можно было что-то и обсуждать. Но я уверен, что другое руководство просто не приняло бы такого безобразного решения о нападении на стариков и детей, нападении на российских миротворцев и, по сути, объявлении войны Российской Федерации», — подчеркнул Медведев.
Теги: Михаил Саакашвили , Грузия
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