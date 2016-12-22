Суд арестовал имущество и счета главы Серпуховского района

Басманный суд Москвы арестовал половину дома, машину и денежные средства главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Об этом РБК сообщила его пресс-секретарь Влада Русина.

Она отметила, что была арестована зарплатная банковская карта Шестуна и еще один счет «с небольшой суммой денег».

Уголовное дело в отношении главы Серпуховского района возбудили 13 июня. Оно касается превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По данным следствия, Шестун передал четыре земельных участка общей площадью в 10,3 га компании ООО «Центр» в 2008 году. В результате был нанесен ущерб бюджету в размере 62,8 млн руб.

Шестун планировал участвовать в выборах главы Серпуховского района, однако в связи с его переводом в СИЗО «Лефортово» возникли проблемы с оформлением документов. В связи с тем, что к нему не пускали адвоката и не позволяли выдвинуться кандидатом на выборах, Шестун объявил голодовку. Кандидатом на выборах главы Серпуховского района стала его жена. Накануне Александру Шестуну окончательно отказали в участии в выборах из СИЗО.